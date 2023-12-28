В Петербурге гендиректор стройфирмы получил срок за хищение денег у Минобороны РФ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении генерального директора ООО «МВ — Строй» Дмитрия Вейцлера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В судебной инстанции уточнили, что фигурант решил похитить деньги Минобороны, используя подконтрольный ему ООО «Маршал». Он получил на обустройство парковой зоны и технической территории войсковой части Горячеключевского гарнизона Южного военного округа аванс более 8,4 млн рублей по договорам 2014 года, а в 2016-м — еще свыше 747 тыс. рублей.

«Вейцлер вину не признал», — отметили в сообщении.

Суд назначил наказание 6 лет колонии общего режима, а также взыскал похищенную сумму.

22 декабря задержанного по обвинению в мошенничестве экс-замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина отправили в СИЗО на два месяца. Фигуранта задержали 14 декабря в Чите.

Ранее бывший врио зампреда правительства Забайкалья не смог обжаловать арест.