Генеральный директор «Цифровой экономики» назвал важным развитие соцсетей в России

В ходе работы по направлению достижения технологического суверенитета РФ весь 2023 год совместно с бизнес-игроками и государством велась работа над новыми подходами, смыслами и целями. Об этом заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

По его словам, по итогам этой работы была сформулирована довольно интересная миссия для всего IT-сообщества на ближайшие годы — технологическое лидерство. Он объяснил, что это относится к российским компаниям, решениям, технологиям и продуктам страны в целом.

«Процессы импортозамещения и достижения технологического суверенитета рассматриваются как важные этапы на пути к технологическому лидерству России», — подчеркнул Плуготаренко.

При этом эксперт напомнил, что суверенитет и лидерство России в цифровой среде всегда были на высочайшем уровне: и до 2022 года, и после.

«Так, в России много собственных высокотехнологичных цифровых сервисов, есть свои соцсети — конкурентноспособные, со своей мощной аудиторией. Тем не менее, важно не только создавать новые соцсети, но и совершенствовать существующие, инновации ведь неостановимы – как и необходимость постоянной конкуренции с мировыми игроками», — отметил он.

По его мнению, для этого необходимо регулярно собирать обратную связь от пользователей, чувствовать долгосрочные тренды, а также быть открытыми. Он объяснил это тем, что пользователь не будет переходить на использование российских решений, пока все его потребности не будут удовлетворены.

«Кроме того, необходимо стараться быть на шаг впереди и не только становиться аналогом уже существующих западных, азиатских решений, но и предлагать совершенно новые форматы. Telegram и развитие этого мессенджера отличный тому пример», — подчеркнул Плуготаренко.