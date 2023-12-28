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Власти Московской области объяснили, почему цифровизация не заменит живое общение

Вячеслав Духин: в приоритете властей – живое общение, а не цифровое

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Цифровизация влияет на коммуникацию с людьми, однако в приоритете у властей Московской области остается живое общение. Об этом заявил зампред правительства региона Вячеслав Духин. Электронные сервисы не могут заменить встречи с жителями, подчеркнул он в интервью телеканалу «360».

«Много общения не бывает, и оно должно происходить и в цифровой сфере, и в медийной, и в коммуникационной, и, конечно, в личной, когда вы сидите или находитесь рядом, можете пожимать друг другу руки, смотреть в глаза. Никакая «цифра» этого не заменит», — сказал Духин, добавив, что именно по этой причине губернатор Андрей Воробьев в неделю совершает по 2-3 поездки и встречается с жителями.

Личное общение важно, так как во время таких разговоров могут всплыть важные проблемы, которые затем обсуждаются на уровне правительства региона. По мнению Духина, сами жители стремятся именно к такому виду коммуникации с властями.

«Весь вопрос только в том, чтобы мы могли держать темп, обеспечивать нужную частоту таких коммуникаций», — заключил он.

Напомним, член Общественной палаты Королева Маргарита Белозерова недавно заявляла, что в 2023 году заметно повысился уровень взаимодействия между жителями и властью Подмосковья. По ее словам, граждане отмечают, что на их обращения есть реакция со стороны администрации.

Ранее власти Подмосковья назвали срок восстановления в правах всех дольщиков региона.

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