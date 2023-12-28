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На Украине пригрозили отправлять на фронт бравших взятки врачей

Власти Украины угрожают отправить на фронт бравших взятки врачей

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Hanna Arhirova/AP

На Украине пригрозили отправкой на фронт врачам военно-врачебных комиссий, бравшим взятки за освобождение от службы. Об этом рассказал украинский YouTube-проект «Фабрика новостей».

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в некоторых комиссиях уровень негодных к военной службе достигает почти 70%.

«Очень просто: если вы берете взятки и кого-то не пускаете в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают, и все это помогает немного», — заявил Ким.

26 декабря сообщалось, что по новому закону о мобилизации на Украине могут быть призваны даже карлики и одноглазые.

В тот же день главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что все украинцы должны служить.

Помимо этого в Раде высказали мнение, что украинцы начнут «убегать от своего государства» на фоне мобилизации.

Ранее экс-советник Кучмы Соскин заявил о появлении в лесах Украины партизан-анархистов.

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