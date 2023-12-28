В московском районе Бибирево горит многоэтажный дом

В многоэтажном жилом доме в московском районе Бибирево произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва».

По данным информационного ресурса, возгорание произошло в доме на Алтуфьевском шоссе, 82.

Как передает портал MSK1, горит квартира на 18-м этаже. По словам очевидцев, дым из горящей квартиры идет с двух сторон дома.

Уточняется, что на место прибыли сотрудники МЧС. Согласно сообщению в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в связи с возгоранием движение по дублеру Алтуфьевского шоссе в сторону МКАД временно перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб.

26 декабря в торговом центре в Юго-Западном округе Москвы загорелся торговый центр по улице Вавилова. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Как выяснили прибывшие на место пожарные, очагом возгорания стал кондиционер.

В этот же день в одном из кабинетов Мариинской больницы в Петербурге произошло возгорание. В МЧС сообщили, что к тушению привлекали 27 спасателей, были задействованы шесть единиц техники. Огонь потушили спустя полчаса с момента обращения в экстренные службы. Никто не пострадал.

Ранее в Новосибирске в жилом доме произошел пожар из-за новогодней елки.