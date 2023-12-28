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Дело обвиняемой в терроризме гражданки Украины передали в военный суд

Генпрокуратура РФ: гражданку Украины 52 лет будут судить за подготовку теракта

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Depositphotos

Южный окружной военный суд рассмотрит дело гражданки Украины Ирины Кулиш, обвиняемой в подготовке теракта. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

По версии следствия, осенью 2022 года обвиняемая жила в одном из сел Васильевского района Запорожской области, где присоединилась к террористическому сообществу. В него, согласно сообщению Генпрокуратуры, входили «неустановленные лица», которые выступали против российской военной операции на Украине.

Получив от соучастника информацию о тайнике с самодельным взрывным устройством, она планировала подрыв одного из участков территориальной избирательной комиссии. Однако осуществить задуманное ей не удалось, так как здание охранялось сотрудниками правоохранительных органов.

При обыске у обвиняемой нашли и изъяли взрывное устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте, а также наркотики — каннабис массой 12 граммов.

Уголовное дело в отношении 52-летней женщины возбуждено по статьям УК РФ об участии в террористическом сообществе, подготовке к совершению теракта, незаконном обороте взрывчатых веществ и наркотиков. В случае признания судом вины ей грозит длительный срок заключения.

26 декабря сообщалось, что во флотский суд во Владивостоке поступило первое дело о терроризме.

В начале декабря суд в Омске отправил под арест обвиняемого в терактах на БАМе гражданина Белоруссии. По версии следствия он организовал взрыв на железной дороге по указанию украинских спецслужб.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.

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