Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в новогоднюю ночь

Гидрометцентр: в новогоднюю ночь в ЦФО ожидаются морозы до -28°C

close
100%
Depositphotos

Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ночь на 1 января. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Как отмечается в заявлении, в последние дни 2023 года на указанную территорию «вторгнутся» холодные воздушные массы из Арктики. На этом фоне специалисты предупредили местных жителей об изменении характера погоды.

В частности, днем 31 декабря и в новогоднюю ночь в северной половине ЦФО температура воздуха может опуститься до -12°C. Более того, на дорогах в соответствующих населенных пунктах ожидается гололедица.

При этом в Московской, Тверской и Костромской областях в последний день 2023 года столбики термометров будут показывать от -8°C до -15°C. В аналогичной ситуации окажутся жители Ярославской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской и Ивановской областей.

На северо-востоке Центрального федерального округа, по данным специалистов, ожидается похолодание до -20°C. Кроме того, в ночь на 1 января в столичном регионе и Костромской области температура воздуха может опуститься до -23°C и -28°C соответственно.

Ранее жителям некоторых российских регионов пообещали аномально теплую погоду на Новый год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами