Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в новогоднюю ночь

Резкое понижение температуры воздуха ожидается в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ночь на 1 января. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Как отмечается в заявлении, в последние дни 2023 года на указанную территорию «вторгнутся» холодные воздушные массы из Арктики. На этом фоне специалисты предупредили местных жителей об изменении характера погоды.

В частности, днем 31 декабря и в новогоднюю ночь в северной половине ЦФО температура воздуха может опуститься до -12°C. Более того, на дорогах в соответствующих населенных пунктах ожидается гололедица.

При этом в Московской, Тверской и Костромской областях в последний день 2023 года столбики термометров будут показывать от -8°C до -15°C. В аналогичной ситуации окажутся жители Ярославской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской и Ивановской областей.

На северо-востоке Центрального федерального округа, по данным специалистов, ожидается похолодание до -20°C. Кроме того, в ночь на 1 января в столичном регионе и Костромской области температура воздуха может опуститься до -23°C и -28°C соответственно.

Ранее жителям некоторых российских регионов пообещали аномально теплую погоду на Новый год.