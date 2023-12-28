Фигурист объяснил, почему опасно начинать кататься на коньках после 40 лет

Людям старше 40 лет, которые никогда не катались на коньках, важно быть предельно осторожными, если они хотят научиться этому виду спорта. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин.

«Нет, конечно, если в 40 лет начинать и до этого никогда человек не катался на коньках, это достаточно опасная история. Нужно, конечно, одевать какую-то защиту. Можно упасть очень прилично. Лучше уже не рисковать. Шейка бедра — их всего две. Я бы не рискнул, если бы я не был фигуристом», — сказал Жулин.

Если научиться кататься на коньках все же хочется, он рекомендует надевать налокотники, наколенники и шлем. Однако фигурист все рекомендует предпочесть другие виды зимнего спорта, например, сноуборд или горные лыжи, потому что падения на снег менее опасны, чем на лед.

Хоккеист, эксперт «Спортмастер PRO» Александр Голдин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что поможет избежать травм фигуристам-любителям при катании на коньках. Так, он советует делать разминку и начать учиться вблизи борта и в местах, где меньше людей. Обучение лучше начинать с инструктором или человеком, который уже уверенно катается. Занимаясь самостоятельно, можно совершить много ошибок и закрепить неправильную технику, предупредил он.

Ранее хоккеист раскрыл три причины, из-за которых коньки причиняют боль.