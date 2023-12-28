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Фигурист объяснил, почему опасно начинать кататься на коньках после 40 лет

Фигурист Жулин: начинать кататься на коньках после 40 лет опасно для здоровья

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Людям старше 40 лет, которые никогда не катались на коньках, важно быть предельно осторожными, если они хотят научиться этому виду спорта. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин.

«Нет, конечно, если в 40 лет начинать и до этого никогда человек не катался на коньках, это достаточно опасная история. Нужно, конечно, одевать какую-то защиту. Можно упасть очень прилично. Лучше уже не рисковать. Шейка бедра — их всего две. Я бы не рискнул, если бы я не был фигуристом», — сказал Жулин.

Если научиться кататься на коньках все же хочется, он рекомендует надевать налокотники, наколенники и шлем. Однако фигурист все рекомендует предпочесть другие виды зимнего спорта, например, сноуборд или горные лыжи, потому что падения на снег менее опасны, чем на лед.

Хоккеист, эксперт «Спортмастер PRO» Александр Голдин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что поможет избежать травм фигуристам-любителям при катании на коньках. Так, он советует делать разминку и начать учиться вблизи борта и в местах, где меньше людей. Обучение лучше начинать с инструктором или человеком, который уже уверенно катается. Занимаясь самостоятельно, можно совершить много ошибок и закрепить неправильную технику, предупредил он.

Ранее хоккеист раскрыл три причины, из-за которых коньки причиняют боль.

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