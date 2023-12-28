В Москве арестовали главу крупной фирмы за нападение на журналистов

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора компании «Серконс» Андрея Григорьева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По сообщению пресс-службы, его обвиняют в нападении на журналистов. Григорьева арестовали на два месяца, до 26 февраля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статьям 213 УК РФ «Хулиганство» и 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

По информации «Коммерсанта», в марте 2019 года съемочная группа «Росдержавы» под руководством главного редактора издания Яна Кателевского и блогера Александра Дорогова посетила офис «Серконса». Они утверждали, что отстаивали интересы незаконно уволенной сотрудницы. Григорьев посчитал, что проникновение в офис было незаконным, и применил слезоточивый газ.

Отмечается, что Кателевский и Дорогов оказались под следствием в 2023 году. Их приговорили к 9,5 и 10,5 годам колонии соответственно за вымогательство у полицейского денег за непубликацию компромата.

До этого Басманный суд Москвы арестовал начальника ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, обвиняемого в получении взятки.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.