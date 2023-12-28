Российские куры стали хуже нестись

С января по ноябрь 2023 года яйценоскость кур в РФ снизилась с 288 до 286 яиц. Такую информацию Росстат привел в своем докладе об экономической ситуации в России за последние 11 месяцев.

В документе также указаны данные по производству яиц. Так, в ноябре 2023-го в РФ выпустили 3,6 млрд единиц, что на 0,3% меньше, чем год назад, а также на 6,1% меньше октябрьского показателя. Подчеркивается, что именно ноябрьское сокращение производства привело к общему сокращению выпуска, поскольку с января по октябрь показатель рос на 1,3%.

Отмечается, что с начала года российские яйца выросли в цене на 59%, в ноябре — на 15%. По версии властей, причина инфляции — подскочивший спрос на дешевые источники белка.

25 декабря в Россию прибыла третья партия яиц без ввозной пошлины из Азербайджана. Россельхознадзор сообщил, что в страну доставили 306 тыс. яиц. Первая партия была 19 декабря, вторая — 23-го, Азербайджан в общей сложности передал России больше миллиона яиц.

Скоро должны поступить и яйца из Турции, также необлагаемые пошлиной. Их ожидают через две-три недели, говорил 17 декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По задумке властей, импортные яйца помогут сбить рекордные цены на этот продукт в российских магазинах, хотя некоторые эксперты сомневались в этом.

Ранее ФАС порекомендовала властям регионов договориться с бизнесом по ценам на яйца.