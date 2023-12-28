Акула напала на подростка и едва не откусила ему ногу

В Австралии подростка-серфера атаковала акула, юноша серьезно пострадал. Об этом сообщает издание 9News.

Инцидент произошел 25 декабря на побережье недалеко от города Тари: 16-летний Джулиан Макленнан катался на серфах вместе с друзьями, когда почувствовал, как кто-то вцепился в его ногу.

«Я посмотрел направо и увидел массивный плавник и тело рыбы, похожей на акулу», — рассказал подросток.

Юноша предупредил об опасности своего друга, который был ближе к берегу, а также сообщил, что его укусили.

Пострадавший признался, что даже не понял, на месте ли его нога, и стал быстро возвращаться на сушу.

На берегу его встретили друзья, которые помогли остановить кровотечение, затем погрузили его в машину и довезли до больницы.

Укус пришелся на место, которое располагается в нескольких сантиметрах от бедренной артерии. Сейчас подросток восстанавливается и отмечает, что еще не скоро встанет на доску.

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