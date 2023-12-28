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Стало известно, почему екатеринбурженка и ее сын оказались на улице без одежды

МВД: у россиянки, найденной у подъезда с сыном без одежды, алкогольный психоз

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жительница Екатеринбурга, которую нашли вместе с сыном на улице без одежды, оказалась там, выпрыгнув из окна своей квартиры. Она действовала в состоянии алкогольного психоза. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

«По предварительным данным, женщина злоупотребляет алкоголем, ей померещилось, что под кроватью находится что-то страшное и опасное, и в результате они выпрыгнули в окно в том, в чем находились», — рассказал глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

По его словам, сын женщины учится в третьем классе, мальчик не пострадал. После осмотра врачей ребенка передали отцу.

Женщину в состоянии алкогольного психоза госпитализировали. Также екатеринбурженка получила переломы.

Ранее в Свердловской области мать родила ребенка в бане и закопала его в снегу.

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