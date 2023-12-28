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Неизвестные предложили подростку из Ставрополя взорвать школу за 1000 долларов

112: в Ставропольском крае неизвестные предложили подростку взорвать школу

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Depositphotos

Школьник из Ставропольского края получил несколько смс-сообщений от неизвестных, злоумышленники предлагали ребенку собрать бомбу и взорвать школу в Армавире. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сообщения на мобильный 14-летний школьник начал получать в поезде, когда ехал из Минвод в Краснодар, смс, предположительно, приходили с украинских номеров. Неизвестные предложили подростку самому собрать бомбу и взорвать ее в одной из школ Армавира.

Подростку обещали выслать инструкцию, а за успешное выполнение задания готовы были заплатить тысячу долларов. Школьник рассказал о произошедшем матери, семья обратилась в полицию.

В отношении неизвестного пока вербовщика планируют возбудить дело за содействие терроризму.

Ранее российский школьник сообщил о террористах в здании с телефона своего соседа по парте.

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