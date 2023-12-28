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Рабочего затянуло в транспортерную ленту на заводе в Колпино

«Фонтанка»: в Колпино рабочего завода затянуло в транспортерную ленту

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FotograFFF/Shutterstock

На заводе в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга 52-летнего рабочего затянуло в транспортерную ленту. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на производстве огнеупорных изделий 28 декабря, 52-летний дробильщик оказался зажат транспортерной лентой.

По предварительной информации, рабочий рукой задел механизм движущейся ленты, его затянуло в транспортер и сильно сдавило грудную клетку.

На место была вызвана бригада скорой помощи, но спасти гражданина Таджикистана не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливает Следственный комитет.

Ранее в Ярославле врачи спасли мужчину, который отрубил руку дровоколом.

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