Рабочего затянуло в транспортерную ленту на заводе в Колпино

На заводе в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга 52-летнего рабочего затянуло в транспортерную ленту. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на производстве огнеупорных изделий 28 декабря, 52-летний дробильщик оказался зажат транспортерной лентой.
По предварительной информации, рабочий рукой задел механизм движущейся ленты, его затянуло в транспортер и сильно сдавило грудную клетку.
На место была вызвана бригада скорой помощи, но спасти гражданина Таджикистана не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливает Следственный комитет.
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