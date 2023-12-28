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Двоих мужчин на Урале осудили за подготовку к поджогу военкоматов

Двух мужчин приговорили к 6 и 18 годам тюрьмы за попытку поджога военкоматов

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Shutterstock

Суд приговорил двух мужчин на Урале к 6 и 18 годам колонии за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске. Об этом сообщается в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

«Первый — Михаил Никитин, который был задержан сотрудниками регионального УФСБ и органов военной контрразведки осенью 2022 года при подготовке к поджогу административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга. В феврале силовиками задержан Николай Юрьев. По данным следствия, он собирался сжечь новоуральский военкомат с помощью самодельных зажигательных устройств», — отмечается в публикации.

По информации региональной антитеррористической комиссии, Никитин выразил сожаление, что не успел довести поджог военкомата до завершения. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Из них первые три года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима. Юрьева, являющегося сторонником общественной организации «Граждане СССР», приговорили к 18 годам колонии.

До этого Краснодарский суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ростовской области, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о кубанском аэродроме и расположенной на нем технике.

Ранее в Петербурге медбрата обвинили в госизмене после попытки поджечь военкомат.

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