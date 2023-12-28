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Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права

Автоэксперт Сажин призвал менять не экзамены ГИБДД, а качество обучения

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В России снижается качество обучения претендентов на получение водительских прав, считает автоэксперт Владимир Сажин. Новые правила сдачи экзамена на права он назвал популизмом, отметив, что важнее усилить контроль за качеством образовательных услуг в автошколах.

«Качество обучения и процесс сдачи экзаменов сегодня сократился до десяти процентов по всей России. Нужно начинать обучать все-таки кандидатов в водителей более качественно, давать им полную программу и усилить контроль за предоставлением количества и качества образовательных услуг. Тогда это будет очень эффективно», — заявил Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Введение поправок и дополнительных штрафных баллов он отнес к популизму. В качестве примера эксперт привел введение требования, чтобы инструкторы «сидели на педалях» и подстраховывали экзаменуемого.

«Но тогда у меня возникает вопрос как у автоэксперта: зачем инструктор выпускает кандидата в водители на экзамен, если он боится за свою машину, он что, ему не доверяет?» — задался вопросом Сажин, отметив, что это говорит о важности вопроса качества образования.

Напомним, с 1 апреля в России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. В частности, к сдаче не допустят уклонистов от военной службы. В экзамене при этом можно будет сделать больше ошибок, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты прокомментировали предложение выдавать права не на 10, а на 20 лет.

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