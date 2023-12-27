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Россиянин отправил лжеэкстрасенсам более миллиона рублей, чтобы приворожить экс-супругу

Под Белгородом мужчина отдал аферистам более млн рублей за приворот бывшей жены

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Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

В Белгородской области мужчина отдал мошенникам более миллиона рублей, чтобы воссоединиться с экс-супругой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительной информации, мужчина обратился к лжеэкстрасенсам после того, как пережил тяжелое расставание с любимой женщиной. Чтобы вернуть бывшую жену, он обратился к «специалистам по привороту».

Мошенники общались с пострадавшим около недели. Все это время мужчина переводил им деньги. В общей сложности россиянин лишился более чем миллиона рублей. Впоследствии злоумышленники перестали выходить на связь. Только в этот момент мужчина понял, что его обманули.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники МВД устанавливают личности аферистов.

Ранее в Иркутской области мошенник шесть раз обманул мужчину при покупке автомобиля.

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