Отсидевший в тюрьме США летчик Ярошенко высказался об американской мечте

Российский летчик Константин Ярошенко, проведший в заключении в США более десяти лет, высказал мнение, что американская мечта — это миф. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Американская мечта — это миф <…> Когда сидишь с ними 24/7 в маленьком помещении, понимаешь их менталитет. Американское общество сильно разрозненно, в основном по расовому признаку», — сказал Ярошенко.

По мнению бывшего летчика, многие люди в США живут хуже, чем в России — «в трейлерах и маленьких фанерных домиках», а на улицах нередка грязь.

Говоря о содержании в американских тюрьмах, Ярошенко отметил низкое качество медицинского обслуживания. Как пример он привел заболевшего коронавирусом заключенного, которому не оказали необходимой помощи, и дело кончилось его гибелью.

19 декабря стали известны детали обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского морcкого пехотинца Тревора Рида.

14 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что диалог по обмену заключенными с США продолжается, но не афишируется.

Ранее летчик Ярошенко занял пост замгендиректора аэропорта Жуковский.