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Глава Херсонской области рассказал о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ

Сальдо: ВСУ ежедневно выпускают на левый берег Днепра до 150 снарядов

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Roman Chop/AP

В Херсонской области ситуация остается напряженной, ежедневно на левый берег Днепра Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают до 150 снарядов. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, сообщают РИА Новости.

По словам губернатора, обстрелы зачастую приводят к разрушению объектов социальной инфраструктуры, таких как школы и детские сады. При этом непосредственно на линии соприкосновения российские военные полностью контролируют ситуацию.

23 декабря в Херсонской области сообщили о ракетном ударе по школе, детскому саду и фельдшерско-акушерскому пункту со стороны ВСУ. Для атаки использовались американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ранения получил охранник школы.

26 декабря украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее губернатор Херсонской области оценил туристический потенциал региона.

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