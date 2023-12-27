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Двухлетнюю девочку госпитализировали после удара током от гирлянды

РЕН ТВ: в Москве госпитализировали ребенка после удара током от гирлянды

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Depositphotos

Из квартиры на западе Москвы в больницу доставлена двухлетняя девочка, ребенка ударило током от гирлянды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на глазах у матери двухлетней девочки, ребенок находился в комнате и схватился руками за новогоднюю елку с гирляндой.

Пострадавшая получила серьезный удар током, она госпитализирована с диагнозом «электротравма», подробности о состоянии девочки неизвестны. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

Семья оценивается как благополучная, в поле зрения сотрудников МВД не попадала.

Ранее в Москве школьницу ударило током, когда она крепила гирлянду к интерактивной доске.

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