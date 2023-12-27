В Киеве закроют еще один участок метро из-за проседания тоннелей

Правительство Киева решило закрыть еще один участок Оболонско-Теремковской (синей) линии метро из-за проседания подземных тоннелей. Об этом заявил заместитель председателя городской администрации Николай Поворозник, которого процитировало местное издание «Экономическая правда».

Таким образом чиновник ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались у него состоянием тоннелей между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко». Как сказал Поворозник, в ближайшее время на указанном участке пути должны состояться плановые ремонтные работы.

«Это как раз вопрос своевременного обследования, ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет больших проблем», — подчеркнул представитель местной администрации.

Он добавил, что сейчас власти рассматривают возможность перекрывать движение поездов на упомянутом участке Оболонско-Теремковской линии только по одному тоннелю за раз. Более того, руководство украинской столицы надеется организовать челночное движение составов.

8 декабря украинское издание Klymenko Time сообщило, что в Киеве затопило метро. По информации журналистов, причиной послужила разгерметизация тоннеля на одной из веток.

Позже правительство города заявило о закрытии шести станций в южной части синей линии метро — от «Дымеевской» до «Теремков». Специалистам поручено отремонтировать тоннели и станции, при этом работы будут продолжаться полгода.

Ранее в офисе мэра Киева Виталия Кличко прокомментировали затопление метро.