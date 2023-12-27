Врач рассказал о причинах возникновения рака желудка

Основными причинами возникновения рака желудка являются наследственность, курение, злоупотребление алкоголем, а также заражение бактерией Helicobacter Pylori, неправильное питание, дефицит витаминов и микроэлементов. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-хирург, онколог высшей категории «СМ-Клиника» Беслан Балкаров.

«Также рак может развиться на фоне различных заболеваний: хронического гиперпластического гастрита, аденоматозных полипов, пернициозной анемии и других», — добавил Балкаров.

Диагностика заболевания, по его словам, включает в себя фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС), биопсию, КТ с контрастом, МРТ и другие обследования.

До этого Балкаров отмечал, что в последние годы лучевая терапия получила широкое распространение в лечении рака желудка. Достаточно часто, по его словам, применяются и другие методики, такие как хирургическое вмешательство и лекарственная терапия.

Ранее ученые выяснили, как метастазирует рак поджелудочной железы.