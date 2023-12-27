Россияне назвали главное блюдо новогоднего стола

Салат оливье назвали главным блюдом новогоднего стола 39% жителей России, опрошенных Россельхозбанком. Об этом пишет РИА Новости.

Банк опросил тысячу человек во всех регионах РФ в возрасте от 21 года. Первое место в гастрономическом рейтинге занял салат оливье. Еще треть (33%) голосов получила селедка под шубой.

Некоторые респонденты предпочитают горячие закуски, поэтому 14% не представляют праздничное застолье без горячей еды — запеченного мяса или птицы. 11% отметили важность бутербродов с красной икрой. Только у 3% возникли трудности с ответом.

Многие семьи готовят сразу несколько салатов для новогоднего стола. Еды остается настолько много, что она становится основным рационом еще ближайшие несколько дней. Эксперты Общественной Службы Новостей рассказали, сколько могут храниться салаты.

Например, крабовый салат можно не заправлять майонезом — тогда он простоит около двух дней. В этом случае рекомендуется добавлять заправку в конкретные порции перед подачей на стол.

Ранее врач рассказала о безопасных заправках для новогодних блюд.