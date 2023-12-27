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Врач рассказал об эффективной методике лечения рака желудка

Врач Балкаров: лучевая терапия в лечении рака желудка широко распространена

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Юрий Стрелец/РИА «Новости»

В последние годы лучевая терапия получила широкое распространение в лечении рака желудка. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-хирург, онколог высшей категории «СМ-Клиника» Беслан Балкаров. Достаточно часто, по его словам, применяются и другие методики, такие как хирургическое вмешательство и лекарственная терапия.

«Когда в процесс вовлечены лимфоузлы, хирургия может дополняться химиотерапией. В последние годы в лечении рака желудка более широкое распространение стала получать лучевая терапия — как самостоятельный метод, так и в комбинации с химиотерапией или с хирургией», — отметил Балкаров.

Методика лечения, по его словам, выбирается в зависимости от локализации и распространенности процесса. При этом эффективность терапии зависит от того, на какой стадии было обнаружено заболевание, добавил специалист.

В 2023 году исследователи клиники Майо (медицинского и исследовательского центра) идентифицировали особый сигнальный белок, который стимулирует рост раковых клеток поджелудочной железы. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.

Ученые объяснили, что опухоли разрастаются в среде, бедной питательными веществами, поэтому раковым клеткам приходится перестраивать клеточный метаболизм для удовлетворения своих потребностей.

Ранее онколог назвал неочевидный симптом рака носовой полости.

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