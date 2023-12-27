В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы колонии администратора двух Telegram-каналов Феликса Елисеева по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова назвала Елисеева сторонником одного из леворадикальных движений. Мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Уголовное дело фигуранта было рассмотрено по его заявлению в особом порядке.

Приговор в отношении Елисеева пока не вступил в законную силу, решение суда можно обжаловать.

На этой неделе стало известно, что Сахалинской области суд приговорил жителя региона к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК). Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге медбрата обвинили в госизмене после попытки поджечь военкомат.