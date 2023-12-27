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Спасителей тонущего ребенка из Волгоградской области наградят

Двух жителей Волгоградской области наградят в МВД за спасение тонущего школьника

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев решил представить к награде старшего лейтенанта Рената Хужахмедова и сотрудника МЧС, которые в Волгоградской области спасли тонущего в реке школьника. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Все случилось в поселке Городище. В дежурную часть полиции поступил сигнал о происшествии. Ближе всех к месту происшествия оказался участковый Хужахмедов, который сразу бросился в воду. Ломая руками тонкий лед, мужчина добрался до тонущего 12-летнего подростка.

Вместе со спасателями мальчика вытащили на берег. Сейчас школьник находится в больнице.

До этого в Калмыкии школьник спас ребенка, который провалился в канализационный люк. Инцидент произошел во дворах жилых домов в Элисте в середине декабря, подросток возвращался из школы и услышал крики из люка. Мальчик подбежал к краю колодца и увидел там ребенка. Позвав на помощь игравших неподалеку сверстников, шестиклассник вместе с ними смог вытащить пострадавшего, который получил несколько ссадин.

Ранее в Кургане 12-летний мальчик спас из горящего дома двух маленьких братьев и сестру.

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