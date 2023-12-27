Синоптик заявил о сокращении продолжительности зим в России

Оттепели будут все чаще наблюдаться в зимнее время года в России, при этом длительность зим продолжит сокращаться. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«Повторяемость оттепелей существенно увеличилась за последние годы, и она будет продолжать увеличиваться. Часто спрашивают, а не исчезнут ли зимы. Не исчезнут, но продолжительность зимнего периода сокращается», — сообщил он, отметив, что по сравнению с прошлым веком климатическая зима стала короче на 10-14 дней.

По словам главы Гидрометцентра, подобные тенденции связаны с парниковым эффектом, а все попытки сокращения вредных выбросов, влияющих на изменения климата, не могут существенно изменить ситуацию.

До этого представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ванесса Керри заявила, что в мире более 3 млрд людей испытывают негативное влияние глобального потепления на здоровье.

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны G7 отказаться от использования угля до 2030 года с целью сохранения климата.

Ранее Грета Тунберг раскритиковала итоговый документ ООН по климату.