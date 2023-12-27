В России аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатра и нарколога

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, призванный урегулировать индустрию детских квестов в стране. Теперь актерам, работающим с детьми, необходимо иметь профильное образование и предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, сообщают https://iz.ru/1626858/2023-12-27/pri-provedenii-detskikh-kvestov-v-rossii-zapretiat-ispolzovat-bolevye-priemy.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сказал, что правила организации квестов до сих пор не были урегулированы по причине того, что данное развлечение совсем недавно пришло в Россию. Иногда такое упущение приводило к несчастным случаям, отметил он.

Шалаев сообщил, что по инициативе Госдумы было принято решение использовать механизм регулирования квестов при помощи национального стандарта.

Глава рабочей группы по разработке стандарта депутат Яна Лантратова подчеркнула, что за последние несколько лет в России выявили почти 9 тыс. нарушений при проведении квестов, аттракционов и эксплуатации спортивно-игровых площадок.

До этого в Госдуме РФ призвали внимательнее следить за детскими аниматорами.

Ранее были названы самые популярные персонажи для детских праздников.