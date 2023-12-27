Диетолог дала советы, как не переедать в новогодние праздники

Стремление съесть все и сразу чаще всего приводит к перееданию, отекам и набору лишнего веса. О том, как избежать подобных последствий и сохранить ощущение праздника, «Газете.Ru» рассказала диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга.

«Чтобы в новогоднюю ночь не обнаружить себя возле опустошенного тазика оливье и сожалеть о содеянном, в первую очередь не нужно голодать в течение дня. Очень многие в предпраздничной суете забывают полноценно позавтракать и пообедать, садясь за стол с пустым желудком и голодными глазами. Так делать не стоит, потому что вечером, в процессе употребления пищи, будет трудно почувствовать, как постепенно нарастает сытость и захочется съесть все подряд в большом количестве», — объяснила она.

Также важно пересмотреть новогоднее меню.

«Совсем отказываться от любимых блюд не стоит, любые строгие ограничения рано или поздно приведут к срывам и прибавлению в килограммах. Но и заедать свиные стейки салатами из майонеза тоже плохая идея. Лучше заранее составить сбалансированное меню и примерно понимать, сколько грамм белков, жиров и углеводов вам необходимо съесть за день. В меню можно включить как классические праздничные блюда, так и более полезные, богатые клетчаткой, витаминами и минералами. Например, из селедки под шубой и оливье лучше выбрать что-то одно, а второе заменить зеленым салатом, богатым клетчаткой», — рекомендовала врач.

Еще один способ уберечь себя от переедания — сделать обычные новогодние блюда немного полезнее.

«В качестве заправки вместо майонеза в салатах использовать растительное масло / лимонный сок / уксус / горчицу. Отличной альтернативой бутербродам будет тарелка с мясными деликатесами или морепродуктами. Заменить картошку, рис и другие углеводные гарниры овощами или бобовыми (гречка, фасоль, нут, чечевица): они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, необходимыми для организма. Торты, пирожные, конфеты и другие новогодние сладости отличаются высокой калорийностью и высоким содержанием углеводов. Конфеты можно заменить ПП-десертами без сахара и муки, а торты и пирожные приготовить самостоятельно с использованием аллюлозы, низкокалорийного сахарозаменителя», — рассказала эксперт.

Но даже такие блюда стоит есть в меру.

«Не нужно пытаться положить в тарелку как можно больше еды. Начните с небольшой порции одного из салатов, затем сделайте небольшой перерыв и приступите к закускам. После — не переходите сразу к горячему, дайте пище время на то, чтобы она усвоилась. Помимо этого, важно не забывать про физическую активность, она повышает скорость прохождения пищи через ЖКТ. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, зарядка и другие занятия помогут прийти в себя после застолья и снизить последствия праздничного переедания», — резюмировала она.

Ранее в России выступили за ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.