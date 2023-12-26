В Подмосковье мужчина выстрелил в водителя на трассе и попытался скрыться

В Подмосковье на трассе произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе М-2. По предварительной информации, между двумя водителями произошел конфликт. Во время ссоры один из участников достал оружие и выстрелил в сторону оппонента. После этого молодой человек попытался скрыться. Во время стрельбы никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали участника конфликта. Им оказался россиянин 2001 года рождения. У водителя изъяли пистолет.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ингушетии двое злоумышленников расстреляли проезжавшую мимо машину.