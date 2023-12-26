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Военное следствие задержало мигрантов с российскими паспортами

РБК: военное следствие задержало в Москве 6 мигрантов с российскими паспортами

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Сотрудники 51-го военного следственного отдела СК с сотрудниками УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве 26 декабря в районе улицы Верхние Поля задержали шестерых мигрантов, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет, сообщает РБК, ссылаясь на источник, близкий к СК.

По данным источника, все они были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы.

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», — рассказал он.

По словам источника, военные следователи работают над выявлением граждан, которые прибыли в столичный регион, получили гражданство, но не встали на учет в военкомат.

До этого патриарх Русской Православной Церкви Кирилл заявил, что действия мигрантов угрожают межнациональному и межконфессиональному миру в России.

Ранее подростки избили курьера у подъезда дома в Петербурге.

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