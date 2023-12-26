Россиянка с друзьями избила подростка после интима с ее 12-летней дочерью

В Москве подросток попал в больницу после ночи со школьницей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в середине декабря. По данным собеседника, девочка отпросилась у матери к подруге с ночевкой, но на самом деле отправилась к молодому человеку, с которым у нее был интим.

Спустя некоторое время 12-летняя девочка рассказала обо всем матери и в беседе подчеркнула, что они вступили в связь по обоюдному согласию.

Родительница не поверила, поэтому отыскала данные юноши и назначила встречу. К молодому человеку она пришла вместе с двумя знакомыми, которые схватили подростка и удерживали до момента, пока не приехала полиция.

Юноша получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом носа, ссадины и ушибы. Пострадавшего госпитализировали.

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