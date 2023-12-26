Окопная дуэль российского бойца с военнослужащим ВСУ в Марьинке попала на видео

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры ближнего боя за Марьинку.

Кадры боя сняли с беспилотника. На видео попало, как российский штурмовик и украинский солдат стремятся попасть друг в друга из автоматов. Между ними всего пара метров, но ситуацию осложняет выступ окопа, за которым скрывался солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В итоге оба бойца приблизились друг к другу буквально на расстояние вытянутой руки. Однако в какой-то момент российский военный смог ликвидировать врага.

26 ноября Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВС России на Донецком направлении освободили населенный пункт Марьинка и отразили пять атак Вооруженных сил Украины.

О полном переходе Марьинки под контроль России также заявил министр обороны Сергей Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Ранее в ДНР рассказали о преимуществах от взятия Марьинки.