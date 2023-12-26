Диетолог рассказала, как не пьянеть в новогоднюю ночь

Чтобы не опьянеть в новогоднюю ночь, необходимо делать перерывы между принятием алкоголя, особенно в самом начале празднования. Такой совет в беседе с «Ридусом» дала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«То есть, не пить каждые 10-15 минут, а делать паузу, например, между бокалами шампанского, примерно в один час», — объяснила специалист.

Также она посоветовала не употреблять алкоголь на голодный желудок, выбирать сухие сорта алкоголя, в которых мало сахара, и не смешивать крепкие напитки с лимонадами и соками.

Перед тем как выпить первую рюмку, диетолог рекомендует съесть салат из свежих овощей, который ускорит работу желудочно-кишечного тракта и поспособствует быстрому выведению алкоголя.

Нутрициолог Дарья Русанова до этого перечислила блюда, которые не позволят быстро опьянеть на Новый год. По ее словам, в меню следует включить продукты, в которых содержатся жиры и омега-3, например, рыбу или икру.

Накануне главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина отмечала, что в новогоднюю ночь важно не забывать про принципы правильного питания, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так, прежде всего она рекомендует придерживаться правила «золотой тарелки».

Ранее россиянам назвали полезные альтернативы майонезу для новогоднего меню.