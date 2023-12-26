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Российские медики поделились подробностями о спасении найденной в сугробе девочки

В Свердловской области медики спасли ребенка, пережившего две комы

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Depositphotos

Врачи Свердловской области рассказали о том, как им удалось спасти двухлетнюю девочку, несколько часов пролежавшую в сугробе. Об этом сообщает kp.ru.

По словам медиков, из сугроба ребенка достали в состоянии комы. К приезду скорой помощи у девочки появилось слабое сердцебиение, но по пути в реанимацию ребенок снова пережил кому.

Спустя 40 минут после приезда в больницу, у пациентки появилось слабое сердцебиение. В последствии ее направили в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга.

Сейчас ребенок находится дома. Известно, что Новый год девочка будет праздновать с родителями, но врачи продолжат наблюдать за ней.

Инцидент произошел около месяца назад. Отец нашел свою маленькую дочь в сугробе недалеко от дома. Выяснилось, что девочка оказалась под присмотром старшей сестры, но в какой-то момент ребенок вышел на улицу без одежды.

Ранее в Свердловской области мать родила ребенка в бане и закопала в снегу.

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