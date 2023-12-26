Хирург Хайдаров призвал бороться с ожирением в России нацпроектом

В России набирает оборот проблема ожирения, что напрямую влияет на здоровье всей нации, заявил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. Он призвал активнее бороться с этой проблемой, в том числе – с помощью нацпроекта.

«Бариатрическая хирургия (уменьшение объемов желудка) все больше набирает обороты в стране, — сказал Хайдаров в пресс-центре НСН. — Это уже, я думаю, с годами нужно будет приравнивать к какому-то нацпроекту. Потому что в нашей стране ожирение все больше и больше выходит на первый план».

Ожирение провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, болезни суставов, а также грозит женщинам нарушением детородной функции, подчеркнул хирург.

Напомним, также врачи предупреждают, что ожирение способно повысить риск развития опасного онкологического заболевания.

Ученые ранее составили рейтинг эффективности средств от ожирения.