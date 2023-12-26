Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хирург Хайдаров призвал бороться с ожирением в России нацпроектом

Пластический хирург Хайдаров: борьбу с ожирением придется приравнивать к какому-то нацпроекту

close
100%
Depositphotos

В России набирает оборот проблема ожирения, что напрямую влияет на здоровье всей нации, заявил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. Он призвал активнее бороться с этой проблемой, в том числе – с помощью нацпроекта.

«Бариатрическая хирургия (уменьшение объемов желудка) все больше набирает обороты в стране, — сказал Хайдаров в пресс-центре НСН. — Это уже, я думаю, с годами нужно будет приравнивать к какому-то нацпроекту. Потому что в нашей стране ожирение все больше и больше выходит на первый план».

Ожирение провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, болезни суставов, а также грозит женщинам нарушением детородной функции, подчеркнул хирург.

Напомним, также врачи предупреждают, что ожирение способно повысить риск развития опасного онкологического заболевания.

Ученые ранее составили рейтинг эффективности средств от ожирения.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами