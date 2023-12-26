В МЧС рассказали об опасности старых гирлянд

Заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул заявил, что доставая гирлянду, особенно старую, необходимо обязательно проверить целостность всех звеньев, РИА Новости.

По его словам, средний срок эксплуатации гирлянд около пяти лет. Но чаще всего гирлянды хранят в коробке, и никто не знает, сколько им лет.

«Поэтому обязательно нужно обращать особое внимание на целостность всех соединений, готовность гирлянды длительно выполнять свою функцию», — сказал Скуртул.

Кроме этого, он призвал ни в коем случае не оставлять гирлянды без присмотра и включенными на ночь.

До этого депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что новогодняя гирлянда может стать причиной пожара.

19 декабря в подмосковной Балашихе китайская гирлянда загорелась на окне квартиры.

Полицейские ранее задержали водителя за то, что он обмотал машину гирляндами.