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Психолог рассказала, как создать праздничное настроение и снизить стресс перед Новым годом

Психолог Рязанова: прогулка поможет поднять гормональный фон перед Новым годом

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Shutterstock

Планирование дел поможет избежать предновогодней суеты и спешки, рассказала Pravda.Ru психолог и руководитель Центра психологической поддержки и психокоррекции в Санкт-Петербурге Анна Рязанова.

Если же новогоднего настроения нет совсем, психолог рекомендует понять, что радует лично вас. Это могут быть новогодние декорации, запах мандаринов, возможность уединиться дома.

«Чувствуете, что ваш гормональный фон подсел? Здесь поможет свежий воздух и активность на нем: например, 15 минут прогулки в чуть ускоренном темпе. Но тоже аккуратнее, потому что погода не предполагает пробежек. Хотя в парках, как правило, обустроены дорожки», — отметила Рязанова.

Снять стресс можно также с помощью семейных праздничных ритуалов, например, совместного приготовления ужина или украшение дома, добавила эксперт. Также она советует подвести положительные итоги года, похвалить себя и отметить свои достижения.

Тайм-менеджер Ксения Ильянович накануне говорила, что правильное планирование своего времени поможет успеть завершить все накопленные дела до Нового года.

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