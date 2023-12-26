Пассажирка лайнера Astoria Grande заявила, что «все расстроились» из-за смены Стамбула на Трабзон

Лайнер Astoria Grande, который должен был 25 декабря отправиться из Сочи в Стамбул, отчалит на день позже и пойдет в другой турецкий город — Трабзон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе перевозчика. Претензии пассажиров, появившиеся в СМИ, комментировать в компании не стали.

«Ввиду сильного порывистого ветра до 22 метров в секунду лайнер Astoria Grande скорректировал расписание и не покинул порт Сочи 25 декабря. На текущий момент ожидается, что погодные условия улучшатся к 15:00, и судно получит разрешение на выход. В связи с задержкой выхода, судно отправится по скорректированному расписанию Сочи – Самсун – Трабзон – Сочи. Отход из Сочи 15:00, 26 декабря. Приход в Самсун в 9:00, отход в 20:00, 27.12. Приход в Трабзон в 9:00, отход в 19:00 28.12. Возвращение в Сочи 29.12. Пассажирам согласованы скидки на будущие круизы и бонусы на борту. Безопасность пассажиров-это абсолютный приоритет для всей команды Astoria Grande», — сказали в компании.

Как заявила «Газете.Ru» участница круиза Нелли, некоторые пассажиры были недовольны изменением маршрута и «устроили скандал». Она отметила, что «все расстроились», однако погодные условия действительно не позволяли отплыть.

«Вчера действительно был шторм, порывистый ветер, волны. Корабль не отплыл. Сегодня отплывем в 15:00, погода наладилась. Маршрут изменили сегодня, потому что в Стамбул не успеваем. Эта истеричка устроила скандал, ее даже хотели снять с рейса за подстрекательство к бунту. Надеюсь, она покинула корабль. Все расстроились, но погодные условия не позволили совершить отплытие. Скандалисты есть везде. Все, кто хотел сойти — вышли. Вопрос о компенсации решают с туроператором, с которым договор, у которого покупали тур. Остальным предложили компенсацию — 100 евро бортовой депозит, скидку 25% на любой круиз на следующий год», — уточнила она.

26 декабря Telegram-канал «Туподар Краснодар» со ссылкой на пассажирку лайнера Astoria Grande сообщил, что маршрут круиза был изменен, и вместо Стамбула корабль отправится в Трабзон. По словам пассажирки, компания не давала никакой информации об изменениях и отказалась возвращать разницу в стоимости. Она отметила, что у людей «паника», на борт вызвали Следственный комитет и полицию.

Ранее в Батуми прошли протесты из-за прибытия «звездного круиза» из Сочи.