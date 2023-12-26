Врачи назвали блюдо, способное вылечить гастрит

Если не лечить вовремя гастрит, то он рискует перерасти в язву желудка, предупреждают врачи. При таком заболевании есть много ограничений в плане питания, однако есть продукт, способный вылечить больной желудок – это овсянка. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова. По ее словам, это блюдо является главным в диетическом рационе при гастрите.

«Главное ее действие заключается в защите слизистой оболочки желудка, предотвращая агрессивное воздействие желудочного сока и дальнейшее развитие воспаления», — объяснила врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Овсянка является полноценным блюдом, содержит витамины группы В, Е, К и А, которые снижают воспалительные процессы и способствуют восстановлению поврежденных клеток слизистой оболочки, добавила Сухорукова. Кроме того, в овсянке есть важные микро- и макроэлементы, легкоусвояемые растительные жиры, белки и углеводы.

Однако не все виды этого блюда полезны – лучше воздержаться от каши быстрого приготовления с аромодобавками и усилителями вкуса, подчеркнула врач. Самыми полезными, по ее словам, считаются овсяные хлопья, требующие не менее 15 минут готовки.

Напомним, врачи считают хронический стресс одной из основных причин появления гастрита. Также среди причин – нерегулярное и быстрое питание, употребление пищи без жевания, злоупотребление приправами, специями, маринадами и копченостями.

Нутрициолог ранее назвал продукты, которые нельзя есть на голодный желудок.