Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине обвинили журналистов New York Times в работе на Россию

СНБО Украины: журналисты NYT были завербованы Кремлем

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

На Украине считают, что журналисты New York Times (NYT), которые написали статью о готовности РФ к перемирию, работают в интересах России. Об этом заявили в центре противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

«В New York Times опубликовали статью о якобы готовности России к миру. <...> Для написания этого текста Москва задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в России», — считают в ведомстве.

Статья NYT была опубликована 23 декабря. В ней утверждается, что РФ, используя посредников, посылает западным странам сигналы о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом, утверждают авторы материала, им сообщили два бывших российских чиновника, близких к Кремлю.

По данным газеты, российские власти якобы готовы к заморозке боевых действий при условии, что уже освобожденные РФ территории останутся за ней. Такие сигналы якобы поступают Западу с сентября текущего года.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии NYT назвал «концептуально неверными» указанные в статье тезисы и подчеркнул, что цели спецоперации не изменились.

Ранее на Украине объяснили, почему президент США Джо Байден не даст Киеву закончить конфликт.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами