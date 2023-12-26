На Украине обвинили журналистов New York Times в работе на Россию

На Украине считают, что журналисты New York Times (NYT), которые написали статью о готовности РФ к перемирию, работают в интересах России. Об этом заявили в центре противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

«В New York Times опубликовали статью о якобы готовности России к миру. <...> Для написания этого текста Москва задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в России», — считают в ведомстве.

Статья NYT была опубликована 23 декабря. В ней утверждается, что РФ, используя посредников, посылает западным странам сигналы о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом, утверждают авторы материала, им сообщили два бывших российских чиновника, близких к Кремлю.

По данным газеты, российские власти якобы готовы к заморозке боевых действий при условии, что уже освобожденные РФ территории останутся за ней. Такие сигналы якобы поступают Западу с сентября текущего года.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии NYT назвал «концептуально неверными» указанные в статье тезисы и подчеркнул, что цели спецоперации не изменились.

Ранее на Украине объяснили, почему президент США Джо Байден не даст Киеву закончить конфликт.