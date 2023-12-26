Российский турпоток в Индонезию поставит исторический рекорд

Турпоток из России в Индонезию по итогам этого года может составить около 155 тыс. визитов, что превышает доковидный показатель более чем на 20%. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР).

По данным АТОР, объемы российского турпотока в эту страну еще в октябре обогнали показатели всего 2019 года. Зафиксирован спрос и на туры на Бали.

В ассоциации отметили, что в этом году Индонезии не помешали демонстрировать ежемесячный динамичный рост показателей российского турпотока отсутствие прямых рейсов, высокие цены на туры и перелеты.

К октябрю объемы турпотока из РФ достигли отметки 131 482 визита россиян и превзошли цифры всего 2019 года, когда в страну приехали 125 тыс. россиян. По прогнозам экспертов, турпоток в ноябре и декабре превысит значения октября и составит 11 410 россиян. По итогам 2023 года Индонезия может принять не менее 155 тыс. россиян, подчеркнули в АТОР.

Эксперты объясняют положительную динамику прежде всего высоким интересом со стороны «зимовщиков» и «удаленщиков», которые летят в Индонезию на длительный срок.

До этого сообщалось, что прямые рейсы из России на Филиппины могут возобновить в ближайшее время.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.