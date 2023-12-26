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В школах Феодосии изменили режим обучения после атаки ВСУ на порт

В Феодосии после атаки на порт две школы переведены на дистанционный режим

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После атаки ВСУ по порту Феодосии временно изменен режим обучения в местных школах. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает ТАСС.

«На дистанционное обучение переведены две школы, еще в одной досрочно объявлены новогодние каникулы», — пояснили в управлении образования города, говоря о влиянии авиаудара на образовательный процесс.

26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии.

В результате в порту Феодосии был поврежден десантный корабль «Новочеркасск», есть жертвы. Украина тоже понесла потери — были сбиты два Су-24, которые запустили управляемые ракеты по порту города.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о последствиях удара по Феодосии.

Ранее в Кремле отреагировали на идею наказывать за публикации о местах обстрелов.

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