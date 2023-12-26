Олимпийский чемпион Якушев поддержал решение Путина о выдвижении на выборы президента

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев поддержал решение президента России Владимира Путина о выдвижении на выборы в 2024 году, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Поддерживаю решение Владимира Путина. Потому что он лидер. Он не только лидер в России, но и лидер в мировом плане. То, что он делает, – это все ради России, россиян, ради мира, ради того, чтобы Россия всегда была на переднем плане и всегда приносила успех не только в экономике, но и в политике», — сказал он.

Также Якушев рассказал, что он поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина.

«Россия развивается очень быстро. У нас уже экономика далеко ушла вперед по сравнению со странами Запада, мы в этом плане лидеры. Мы лидеры и в политике, и в экономике, и мы лидеры по всем показателям, которые только можно себе представить», — отметил Якушев.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.