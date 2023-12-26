В Кургане задержали мэра города

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источники.

«Сотрудники следственного комитета задержали для дачи показаний главу города Елену Ситникову», — сообщили источники издания.

Утверждается, что Ситникову якобы задержали представители московского управления Следственного комитета России. Официально эта информация пока не подтверждена.

С 1997 по 2018 год Ситникова работала на разных должностях администрации Кургана, затем в аппарате главы города и Курганской городской думы. Затем, в 2018 году, Ситникова стала первым заместителем главы Кетовского округа по социальной политике и в 2021 году — главой Кургана.

До этого сотрудники Интерпола задержали в Танзании находившегося в международном розыске криминального авторитета и вора в законе Владимира Жураковского, более известного как Вова Пухлый.

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