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В Кургане задержали мэра города

Ura.ru: главу Кургана Елену Ситникову задержали для дачи показаний

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Елена Ситникова/VK

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Кургана Елену Ситникову. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источники.

«Сотрудники следственного комитета задержали для дачи показаний главу города Елену Ситникову», — сообщили источники издания.

Утверждается, что Ситникову якобы задержали представители московского управления Следственного комитета России. Официально эта информация пока не подтверждена.

С 1997 по 2018 год Ситникова работала на разных должностях администрации Кургана, затем в аппарате главы города и Курганской городской думы. Затем, в 2018 году, Ситникова стала первым заместителем главы Кетовского округа по социальной политике и в 2021 году — главой Кургана.

До этого сотрудники Интерпола задержали в Танзании находившегося в международном розыске криминального авторитета и вора в законе Владимира Жураковского, более известного как Вова Пухлый.

Ранее вора в законе Важу Кутаисского задержали в Нью-Йорке вместе с сообщниками.

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