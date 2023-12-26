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В Махачкале произошел взрыв газа, двое пострадали

МЧС: в Махачкале двое пострадали при взрыве газа в жилом доме

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МЧС РФ по Республике Дагестан

В дагестанской Махачкале произошел взрыв газа в одном из жилых домов. Подробности сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным спасателей, хлопок произошел в квартире девятиэтажного дома, после чего начался пожар, охвативший территорию площадью 15 квадратных метров. После этого эвакуировали 25 человек. Благодаря действиям 15 специалистов МЧС при поддержке четырех единиц техники пламя оперативно потушили.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали. Уточняется, что летальных случаев нет.

До этого сообщалось о взрыве газа в сочинском доме голкипера ФК «Зенит» Дениса Адамова. В результате происшествия в квартире футболиста выбило дверь и окна. Недвижимость Адамова не была застрахована, он только недавно въехал в квартиру. Также из-за взрыва серьезные повреждения получила его арендованная машина. Клуб «Сочи» оперативно помог своему бывшему футболисту с временным жильем. По предварительным данным, спортсмен и его семья не пострадали.

Ранее взрыв газа произошел в Новочеркасске. Пострадали двое взрослых и ребенок.

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