Двоих россиян задержали за поджоги по заданию СБУ

Полиция задержала двоих жителей Волгоградской области за выполнение заданий Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Известно, что 18-летний Андрей и 19-летний Евгений подожгли батарейный и релейный шкафы на железной дороге в Камышинском районе Волгоградской области. Перебоев с движением поездов и пострадавших не было.

Правоохранители задержали подозреваемых и выяснили, что те вели переписку с украинскими кураторами. За два поджога исполнителям перевели сумму в криптовалюте, примерно равную 30 тысячам рублей. Дома у задержанных изъяли жидкость для розжига, инструменты, которыми предварительно они вскрывали оборудование, банковские карты, телефоны и компьютеры.

По факту умышленного уничтожения имущества заведено уголовное дело. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого уголовное дело за диверсию завели в Москве на двух подростков. Юноши 16 и 17 лет тоже подожгли релейный шкаф.

Ранее сахалинец получил большой тюремный срок за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса.