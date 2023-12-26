Создателя «Масяни» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из базы розыска министерства.

Куваева разыскивают по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно, не уточняется.

22 декабря Минюст внес его в реестр иноагентов.

В октябре следователи в Санкт-Петербурге завели уголовное дело в отношении Олега Куваева. Дело было возбуждено по статье 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

До этого Куваев создал ролик, в котором Масяня призывает российских военнослужащих сдаваться в плен украинской стороне с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2022 году Роскомнадзор обратился к владельцу сайта mult.ru с требованием удалить эпизод мультсериала «Масяня». Там заявили, что серия содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе спецоперации.

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