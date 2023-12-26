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Вора в законе Вову Пухлого задержали в Африке

«Прайм Крайм»: в Африке задержан вор в законе Вова Пухлый

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CrimeTimeRU/YouTube

Сотрудники Интерпола задержали в Танзании находившегося в международном розыске криминального авторитета и вора в законе Владимира Жураковского, более известного как Вова Пухлый. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

60-летний вор в законе Владимир Жураковский скрывался от российского правосудия в Танзании, после задержания криминального авторитета будет решаться вопрос о его экстрадиции на родину.

Четырежды судимый вор в законе последние 10 лет прожил в Турции, в начале 2023 года он был арестован в Анталье и провел несколько месяцев в заключении, но ему удалось ускользнуть от разыскивающего его Интерпола.

Владимир Жураковский родился в 1963 году, был коронован в 2001 году криминальным авторитетом Дедом Хасаном.

Ранее вора в законе Важу Кутаисского задержали в Нью-Йорке вместе с сообщниками.

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