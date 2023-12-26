Эксперты рассказали, какие хитрости помогут новогодней елке простоять дольше

Чтобы правильно выбранная новогодняя елка простояла как можно дольше, нужно выбрать для нее светлое место подальше от батарей. Если нет увлажнителя воздуха, то ель лучше регулярно опрыскивать. В случае установки дерева в подставку-крестовину она начнет засыхать спустя несколько дней, поэтому лучше поставить ее во влажный песок, землю, торф или емкость с водой. Также лучше приготовить для дерева питательный состав, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Контейнер с водой, в который устанавливается елка, должен быть достаточно большим – в день дерево может выпить до 4 литров воды. Если елка установлена в горшок с субстратом, то ее нужно поливать через день 2-3 литрами воды. Причем важно, чтобы елка не стояла в грязи, иначе ствол может начать гнить.

В воду для сохранения свежести елки можно добавить средство для срезанных цветов или стимулятор роста, стимулятор роста для хвойных деревьев. Также можно приготовить питательный состав. Для этого необходимо развести в 9 литрах воды 0,5 чайной ложки калийной селитры 2 чайных ложки аммиачной селитры и 1 чайную ложку суперфосфата. Если этих ингредиентов нет, то можно сделать уксусный раствор, использовав 4 столовых ложки 9-процентного уксуса на 9 литров воды.

Кроме того, можно использовать сахар и аспирин в расчете: 2 таблетки аспирина, 1 столовая ложка сахара на 9 литров воды. Можно выбрать и другие «подкормки» — к примеру, раствор с глицерином (3 столовых ложки глицерина и 2 чайных ложки димексида на 9 литров воды).

Напомним, самым стойким, но при этом самым дорогим новогодним деревом считается пихта – она может простоять в теплой квартире больше месяца. Россияне чаще всего покупают для праздника ель высотой до 2 м.

В МЧС ранее рассказали о правилах установки новогодней елки в квартире.